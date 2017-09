Kirsten van de Ven van international naar manager: 'Sport nog mooier maken'

EINDHOVEN - Kirsten van de Ven is de nieuwe manager vrouwenvoetbal. De 32-jarige voetbalster uit Heesch nam in 2016 afscheid als actief speelster. Ze volgt Minke Booij uit Den Bosch op bij de KNVB.

"De afgelopen jaren is de populariteit van het vrouwenvoetbal enorm toegenomen met als hoogtepunt het gewonnen Europees kampioenschap", zegt Van de Ven op de website van de KNVB. "Met de continu groeiende groep voetballende meisjes en vrouwen vind ik het een enorme uitdaging om de ervaringen die ik heb opgedaan in mijn voetbalcarrière in te zetten voor de toekomst van het meisjes- en vrouwenvoetbal."



"Het is vooral belangrijk om te luisteren naar de ambities van spelers, clubs en betrokkenen zodat we hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. We willen voor zoveel mogelijk meisjes en vrouwen een passende plek creëren binnen de sport die van ons allemaal is, zowel in de breedte- als in de topsport."



Samenwerken

Van de Ven, zelf als voetbalster actief geweest bij Willem II, FC Twente en clubs in Amerika en Zweden en 87-voudig international, wil vooral samenwerken. "Ik heb tijdens mijn profcarrière geleerd dat je in je eentje niet ver komt, terwijl je samen bergen kunt verzetten. Het is mijn doel om samen met alle betrokkenen onze sport nog mooier te maken."



Van de Ven moet de 'verbindende factor worden richting Oranje, de eredivisie voor vrouwen en de rest van het vrouwenvoetballandschap'. "We vinden het in deze fase belangrijk om op deze positie iemand te hebben die uit de voetbalwereld afkomstig is. Kirsten is jong en bevlogen, heeft in binnen- en buitenland voetbalervaring opgedaan en is van de nieuwe generatie. Hierdoor staat ze dicht bij de huidige lichting spelers."