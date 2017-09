PSV maakt verschil na rust: 'We hebben elkaar de waarheid gezegd'

EINDHOVEN - PSV won zaterdagavond met 4-0 van Willem II. Die uitslag doet vermoeden dat het een makkelijke wedstrijd was voor de Eindhovenaren. Dat was niet zo, want de ploeg van trainer Phillip Cocu speelde een hele matige eerste helft.

"Na rust was het duel in vijftien minuten gespeeld", zegt PSV-goalie Jeroen Zoet. Kort daarvoor donderde het in de kleedkamer. "Ja en nee. We hebben elkaar de waarheid gezegd, dat het beter moest. Thuis moet er iets meer gegeven worden. Als we dat doen, laten we zien waar PSV voor staat."



Willem II-trainer Erwin van de Looi stond weer met lege handen, terwijl zijn ploeg het PSV in de eerste helft heel lastig wist te maken. "Er gebeurde alleen niet wat ik hoopte, dan hadden we voorgestaan met de rust. Ik denk dat wij de grootste kansen hebben gehad in de eerste helft. Als je resultaat wil halen moet je gewoon op voorsprong komen.""PSV heeft het in de tweede helft goed gedaan. Maar wat mij stoort is dat we een goal tegenkrijgen door een eigen fout. Dat is zonde en kan gebeuren. Maar wat we daarna een kwartier doen, dat kan gewoon niet. Dan geef je bij een 1-0 achterstand op."Jordens Peters baalt flink van de nederlaag, toch blijft hij positief. "Na de interlandperiode komt er een hele zware periode. Die is belangrijk met veel wedstrijden waarin we punten moeten halen. Drie punten ziet er niet mooi uit. Maar je weet dat er een heel aantal ploegen om dezelfde plek gaan strijden. Tegen concurrenten moeten we straks in een reeks stappen maken. Het vertrouwen is er nog."