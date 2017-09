Politieinval leidt tot ontruiming woonflat

WAALWIJK - Een grootschalig arrestatieteam is zaterdagavond een flatwoning in Waalwijk binnengevallen. Er zijn twee mensen opgepakt. De hele woonflat op de Noordstraat wordt nu ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is onderweg om het pand te onderzoeken.

Het zou aanvankelijk gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Ook zou een ruit zijn ingegooid. Een arrestatieteam van zo’n twaalf agenten en vijf politiewagens zijn aanwezig om de mensen te arresteren en het pand te ontruimen.



De Noordstraat wordt rondom de ontruimde woonflat afgezet voor onderzoek.