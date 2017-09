'Euro lappen voor hem', Rico Verhoeven wil in 2018 vechten tegen Remy Bonjasky

HALSTEREN - In de eerste maand van 2017 werd er al gesproken over een gevecht tussen Rico Verhoeven en Remy Bonjasky. Tot nu toe kwam dat gevecht er niet, terwijl beide kickboksers het wel willen. Zaterdagavond gaven Verhoeven en Bonjasky elkaar de hand, in 2018 moet het gevecht er komen.

Verhoeven kreeg aan tafel bij Ziggo Sport de vraag of er een nog een partij komt met Badr Hari. "Ik weet het niet, vraag het aan hem. Ik wil wel, ik ben klaar", zei Verhoeven, om vervolgens naar Bonjasky te wijzen. "Tegen deze man wil ik ook, maar die wil ook niet."Bonjasky moet lachen om de uitspraken van Verhoeven. "De uitdaging was er, ik heb ja gezegd. Maar er moet altijd een derde partij zijn, dat is de organisatie. Die is er niet gekomen."Er is geen deal geweest tussen Verhoeven, Bonjasky en de derde partij. "Er zijn gesprekken geweest. Dan moet je een middenweg vinden. Je moet elkaar vinden zoals Badr en ik elkaar gevonden hebben in een onderhandeling. Je kunt zeggen dat je 'zoveel geld' wil, maar dat is voor mij hetzelfde als 'ik wil niet'."Op de avond dat Robin van Roosmalen zijn wereldtitel met succes verdedigde gaven Verhoeven en Bonjasky elkaar weer de hand. Kort daarvoor pakte de kickbokser uit Halsteren nog wel even zijn moment, om naar Bonjasky en het geld te wijzen. "Sponsor Remy. Allemaal een eurootje inlappen. Als iedereen die kijkt dat doet, komen we in de buurt."Verhoeven heeft in 2017 nog twee gevechten staan, de eerste is op 14 oktober in China tegen Big Foot. Het gevecht met Bonjasky komt volgend jaar. "In 2018 gaan we hem zetten."