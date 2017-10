Auto slaat over de kop na botsing Eindhoven

EINDHOVEN - Een auto is zaterdagavond over de kop geslagen op de kruising van de Geldropseweg met de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven. Dit gebeurde rond halfelf, na een botsing met een andere auto.

Volgens getuigen zou de bestuurder van een van de twee auto's een rood verkeerslicht hebben genegeerd.



Kruising afgezet

De inzittenden konden zelf uit hun auto komen. Verschillende mensen zijn nagekeken in ambulances, maar niemand hoefde naar een ziekenhuis.



Vanwege de nasleep van het ongeluk werd de kruising gedeeltelijk afgezet.