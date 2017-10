Gaslek in Tilburg: huizen ontruimd wegens explosiegevaar

TILBURG - Enkele tientallen huizen in de omgeving van de Bisschop Zwijsenstraat in Tilburg zijn zondagmorgen rond halfacht ontruimd. Er woonden onder anderen studenten. Er is brand- en explosiegevaar ontstaan nadat een generator op een gasleiding was gevallen. Hierdoor is gas gaan lekken.

De generator draait nog. Het apparaat stond op een bouwplaats ter hoogte van de kruising van de Bisschop Zwijsenstraat en de Primus van Gilsstraat, hier wordt aan de weg gewerkt.



Grond ingestort

Het is niet duidelijk waardoor het aggregaat is omgevallen. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waren er zaterdag nog graafwerkzaamheden en is daarna de grond ingestort.



Brandweer en politie zijn massaal uitgerukt. De huizen die zijn ontruimd liggen in een straal van vijftig meter rondom de plek waar het incident zich heeft voorgedaan.