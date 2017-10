Bijna-diamanten echtpaar verliest trouwringen: 'Uitgerekend nu...'

GEMERT - Nog even en het is groot feest bij Theo (87) en Mien van Osch (84) in Gemert. Eind deze maand zijn zij zestig jaar getrouwd. Maar nu, een maand voor hun diamanten bruiloft, zijn ze hun trouwringen kwijtgeraakt.

"We vermoeden dat de ringen donderdag uit de jas van opa zijn gevallen", laat kleindochter Anne Brouwers weten op Facebook.



Witte envelop

Haar oma deed de trouwringen af in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Ook haar oorbellen deed ze uit



"De verpleging heeft die netjes in een witte envelop gedaan en met opa mee naar huis gegeven", vertelt Brouwer. "Eenmaal thuis in Gemert was opa de envelop kwijt. De taxi is helemaal doorzocht, zonder resultaat. Dus vermoeden we dat de evenlop uit zijn jas is gevallen op de taxiplaats van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond of bij de taxiplaats voor de hoofdingang van Zorgboogcomplex Ruijschenbergh."



'Erg verdrietig'

De kleren van opa zijn goed doorzocht. Daar zaten de ringen niet in. "En ook in huis is uitgebreid gezocht."



Ze hoopt dat iemand die de ringen heeft gevonden, zich meldt. "Opa en oma zijn erg verdrietig", vertelt Brouwer. "Maar het feest in oktober gaat gewoon door."