Het kan niet op voor Harrie Smolders: na 'Global Champion' nu winnaar Nations Cup

BARCELONA - Het kan niet op voor Harrie Smolders. De ruiter uit Lage Mierde won zaterdagavond met de Nederlandse springequipe de finale van de Nations Cup. Een week geleden legde hij nog beslag op de eindzege in de Global Champions Tour 2017.

Smolders was zaterdag in Barcelona met Don VHP één van de drie Nederlandse ruiters die foutloos bleven. Uiteindelijk werd de titel binnen gehaald met slechts één tijdfoutje (van nationaal kampioen Marc Houtzager). Aan het evenement deden de beste acht landenteams van de wereld mee.



'Fantastisch afgemaakt'

Het team van de Verenigde Staten eindigde als tweede met vier strafpunten, België werd derde. “Een thriller. Ik ben heel blij”, reageerde bondscoach Rob Ehrens. “Mijn ruiters hebben het fantastisch afgemaakt.” Smolders voelde de druk als laatste ruiter, maar hij maakte dus geen enkele misstap. “Het liep geweldig. We waren alle vier superscherp en de paarden waren super in vorm”, aldus de topper uit Lage Mierde.



Met de winst in de Catalaanse stad werd het succes van 2014 herhaald. Oranje heeft sowieso goede ervaringen met Real Club de Polo, de plek waar afgelopen weekend de finale plaatsvond. In 1992 veroverden de Nederlandse springruiters er olympisch teamzilver.



Niet meer in te halen

Het seizoen kon al niet meer kapot voor Smolders. Vorige week zaterdag had hij aan een tweede plaats in de Grote Prijs van Rome voldoende voor de eindoverwinning in de prestigieuze Global Champions Tour. De 37-jarige ruiter is hierdoor niet meer in te halen door zijn concurrenten.



Smolders is de huidige nummer zes van de wereld en pakte in augustus ook al de zilveren medaille tijdens de Europese kampioenschappen. Smolders is de eerste Nederlander die zich ’Global Champion’ mag noemen.