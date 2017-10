Boom valt op huis: 'We hoorden gedonder en ineens werd het donker'

BREDA - “We zagen net op tv Max Verstappen de Formule 1 in Maleisië winnen toen we een gedonder hoorde en het ineens donker werd in onze kamer. De boom die aan de straatkant stond, was omgevallen.”

Dat was dus schrikken zondagmorgen voor de bewoonster van een huis aan de Heuvelstraat in Breda. Met haar dochters van 4 en 1 jaar oud werd ze volkomen verrast toen de boom omwaaide.



'Geen grip meer'

Nou ja, vertelde ze ruim een uur na wat haar was overkomen, het moest er eigenlijk van komen. “Hier wordt al enige tijd aan de weg gewerkt. De bomen die aan onze straat staan, hebben totaal geen grip meer. Het is niet voor niks dat een eind verderop al een boom is gesneuveld. En mijn overbuurman houdt er rekening mee dat dit bij hem ook gaat gebeuren.”



Gelukkig raakte niemand gewond, maar voor hetzelfde geld was de Bredase met haar kinderen gaan wandelen en waren de gevolgen mogelijk niet te overzien geweest. “Nu is mijn 4-jarige dochter meteen naar boven gerend om mijn man te vertellen wat er gebeurd was. Hij lag nog te slapen, omdat hij een nachtdienst had gedraaid.”



'Voortuin naar de knoppen'

Ondertussen heeft het getroffen gezin de schade opgenomen. De bewoonster: “Onze voortuin is helemaal naar de knoppen. Ook is de buitenlamp kapot en zijn er wat scheurtjes in de muur ontstaan. De ramen zijn gespaard gebleven, dat is dus meegevallen.”



En nu? Er zal toch iemand de schade moeten gaan betalen? “Dat verwacht ik ook. Ik denk dat ik maar eens contact ga opnemen met de gemeente”, zo zegt de Bredase. De gemeente zou haar voor kunnen zijn door maandag zelf poolshoogte te nemen en maatregelen te treffen.