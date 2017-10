Ruim 22.000 euro geïnd bij grote politiecontrole in Nuenen

NUENEN - De belastingdienst heeft zaterdagnacht ruim 22.000 euro geïnd bij een grote politiecontrole op de A270 in Nuenen. Er werd ook beslag gelegd op zes auto's vanwege belastingschulden. Drie mensen zijn opgepakt. De controle was een samenwerking tussen de politie, douane en de belastingdienst.

Tijdens de nachtelijke controle werden acht automobilisten betrapt op rijden onder invloed. Een vrouw reed auto zonder geldig rijbewijs.



Chemicaliën

Bij een 36-jarige man uit Beilen bleken diverse jerrycans met chemicaliën in zijn auto te liggen. De politie houdt er rekening mee dat ze gebruikt zouden worden voor het maken van drugs en doet daar onderzoek naar.



Verder liet de politie een bestuurder een drugstest afnemen nadat een blokje hasj was gevonden. De man moest bloed afstaan dat op drugs getest gaat worden. In een andere auto werd een bijrijder door de hasjhond betrapt op het verstoppen van harddrugs. Hij werd aangehouden.