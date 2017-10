Robin van Roosmalen wil kampioen mma worden na zoveelste kickbokszege

DEN BOSCH - Kickbokser Robin van Roosmalen uit Den Bosch overweegt definitief over te stappen naar mixed martial arts (mma). Dat zei hij zondag nadat hij zaterdagavond succesvol zijn wereldtitel kickboksen verdedigde tegen de Oekraïner Serhiy Adamchuk.

"Het leek wel een atletiekwedstrijd", blikt Van Roosmalen terug op de wedstrijd. "Ik wilde er echt een wedstrijd van maken, maar Serhiy was vooral op de vlucht. Ik moest achter hem aanrennen. Maar ik heb de wedstrijd gewonnen en daar gaat het om."



Weinig concurrentie

Hij won unaniem op punten. Van zijn 38 voorafgaande gevechten won Van Roosmalen er 21 op knock-out. Hij heeft weinig concurrentie in het kickbokswereldje. Het is lastig voor hem om tegenstanders te vinden. Daarom overweegt hij een definitieve overstap naar de mma-wereld.



"Dat is toch een andere tak van sport. Daarin ben ik nog geen kampioen. Het is een nieuwe uitdaging."



'Het complete plaatje'

Op dit moment combineert hij het kickboksen al met mma. Over drie weken wacht het volgende mma-gevecht. "Ik heb nu wel een paar blessures, maar als het goed is zijn die snel genoeg hersteld om weer te kunnen trainen."



Kickboksen bestaat uit stoten, trappen en kniestoten. Bij mma komt er onder meer judoworstelen bij. "Het complete plaatje", aldus Van Roosmalen.



Voor de Bosschenaar is dat geen hele omschakeling. "Ik heb altijd aan judo gedaan en daarin ook de zwarte band. Het is alleen een kwestie van de overstap maken. Kickboksen is toch mijn grote liefde."



Zijn uiteindelijke droom is om met mma in Amerika terecht te komen. Daar leeft die sport enorm. "Zodra ik daar bij één van de grote organisaties teken, ben ik binnen twee jaar kampioen. Daar ga ik honderd procent vanuit."