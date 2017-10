Paarden tot hun buik vast in drijfzand

UDENHOUT - Twee paarden zijn zondagmiddag vast komen te zitten in de modder in een bosgebied langs de Schoorstraat in Udenhout. De paarden liepen voor een kar toen ze plotseling tot hun buik in het drijfzand wegzakten.

De brandweer is met meerdere wagens aanwezig om de paarden te helpen. Een kraan met rupsbanden is onderweg om de dieren te bevrijden.



Waarschuwing

Boeren uit de omgeving zijn eveneens te hulp geschoten. Op het pad waar de paarden liepen werd wel gewaarschuwd voor drijfzand.