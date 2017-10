Mathieu van der Poel blijft winnen, veldrijder eerste leider in Superprestige

Mathieu van der Poel komt solo over de streep in Gieten (foto: VI Images).

GIETEN - Na twee gewonnen wereldbekerwedstrijden heeft Mathieu van der Poel ook de eerste Superprestige-wedstrijd op zijn naam geschreven. De veldrijder maakte zijn favorietenstatus waar en kwam in het Drentse Gieten als eerste over de finish.

Het was het eerste echte duel tussen Van der Poel en zijn grote concurrent Wout van Aert. De Belg wist, in tegenstelling tot de twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten, wel tegenstand te bieden. Dat was niet genoeg om de Nederlands kampioen van de zege af te houden, Van Aert werd wel tweede.



Van der Poel zat lange tijd samen met Van Aert, Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Met nog drie ronden te gaan ging Van der Poel in de aanval, alleen Van Aert kon enigszins volgen. In de laatste twee ronden moest Van Aert zijn grote rivaal toch echt laten gaan.Na Van der Poel kwam Van Aert als tweede over de meet, Sweeck werd derde. Door de zege in de eerste Superprestige-wedstrijd is Van der Poel automatisch ook meteen leider in het klassement. In 2015 en 2017 won hij het eindklassement.Bij de vrouwen ging de winst naar Maud Kaptheijns. De 23-jarige veldrijdster uit Westerhoven bleef de Britse Nikki Brammeier en haar landgenote Sophie de Boer voor.