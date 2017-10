Indrukwekkende Jeffrey Herlings helpt Nederland aan zilver op Motocross of Nations

WINCHESTER - Nederland is knap als tweede geëindigd in de Motocross of Nations. De Nederlandse ploeg met Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Brian Bogers kon niet voorkomen dat Frankrijk voor het derde jaar op rij de titel pakte. Groot-Brittannië eindigde als derde, vlak achter de Nederlandse crossers.

Op het circuit van Matterley Basin in Engeland liet Herlings in de tweede en derde manche zijn klasse zien. De 23-jarige KTM-rijder uit Oploo won de tweede manche. In de derde manche werd hij tweede achter de Brit Max Anstie, die ook al eerste was geweest in de eerste manche.



Met een achtste en elfde plaats van de uit Heesch afkomstige Coldenhoff en een twaalfde en negende plaats van de Eindhovense MX2-rijder Bogers kwam Nederland op 31 punten. Frankrijk kwam met de motorcrossers Romain Febvre, Christophe Charlier en Gautier Paulin slechts tot 20 punten en was zonder een manche te winnen afgetekend de beste.



In de kwalificatie werd Nederland ook al tweede. Groot-Brittannië eindigde zondag als derde, met slechts een punt meer dan Nederland.