Revalidatiecentrum voor vogels hard op zoek naar sponsoren [VIDEO]

Deze Oehoe is een van de vogels die opgevangen wordt in het centrum

ZUNDERT - Het vogelrevalidatiecentrum in Zundert is op zoek naar nieuwe sponsoren. De provincie geeft sinds dit jaar geen subsidie meer, waardoor het centrum plots volledig afhankelijk is van giften. Zondag was er een open dag om het publiek te betrekken bij het centrum en geld in te zamelen.

Bij het centrum worden vogels - en af en toe ook andere dieren zoals eekhoorntjes en egels - opgevangen die in levensgevaar zijn. Zodra ze weer gezond zijn, worden ze terug in de natuur gezet. Diwi Zwagers, beheerder van de opvang: "We geven deze dieren een tweede kans."



Sinds dit jaar is het voortbestaan van het centrum volledig afhankelijk geworden van gulle giften van het publiek. Zwagers: "We krijgen geen subsidie meer. Als we deze dieren een tweede kans willen blijven geven, dan hebben we hard nieuwe donaties nodig."



Bijzondere vogel

Onlangs kreeg het centrum een heel bijzondere vogel binnen: een Jan-van-Gent. Het dier is een beschermde vogel en hij lijkt al aardig op te knappen.