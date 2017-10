Oorlogsmonument van bloedige veldslag Kapelsche Veer is hufterproof herbouwd

SPRANG CAPELLE - Ook op het nieuwe monument neemt de grote historische bronzen herinneringsplaquette een centrale plaats in. “Ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is, maar we hebben de plaat dusdanig vastgemaakt, dat het een heel karwei zou zijn om de plaat van het monument te slopen”, aldus Bert van Wijlen van aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang Capelle.

Het oorlogsmonument bij het Kapelsche Veer in Sprang-Capelle zal nog voor het eind van dit jaar volledig herbouwd en hufterproof zijn. Het oude monument werd in april 2016 gesloopt nadat koperdieven in 2015 en 2016 in totaal vier historische gedenkplaten van het monument hadden gestolen. De gemeente Waalwijk besloot na de diefstal het volledige monument weg te halen, om te voorkomen dat ook de grote bronzen herinneringsplaquette gestolen zou worden.



Oorlog tegen het vandalisme

In het nieuwe monument is de bronzen plaat vastgemaakt met speciale bevestigingsbouten die de historische plaquette letterlijk verankert aan, maar ook diep in het monument. “Als ze hem willen stelen zijn ze wel heel wat uurtjes bezig.” De tekst op de herinneringsplaquette beschrijft in het kort de militaire veldslag die hier plaatsvond tussen november 1944 en januari 1945. Bij de vijf weken durende gevechten tussen de Duitsers enerzijds en aan de geallieerde zijde Polen, Britten, Noren en Canadezen vielen meer dan duizend doden en gewonden.



Aanvalsgolven van geallieerden

Bij het nieuwe monument zijn in de bestrating de voormalige geallieerde aanvalsgolven zichtbaar gemaakt. De drie, met witte stenen gemarkeerde, lijnen komen in een gezamenlijke punt uit aan de voet van het monument. Het symboliseert de heftige strijd tegen het Duitse bruggenhoofd.



Wapenschilden

Op het nieuwe monument komen ook tien wapenschilden van de militaire regimenten die meevochten bij het Kapelsche Veer. “Die wapenschilden worden echt niet van koper”, zegt Bert van Wijlen. “Maar van materiaal dat totaal niet interessant is voor metaaldieven. Die wapenschilden worden gemaakt door een bedrijf uit Veen.” Hoe de wapenschilden eruit gaan zien weet hij nog niet. “Dat komt omdat alle betrokken militaire onderdelen en naties, daar een verantwoord besluit over wil nemen en ook nog ieder voor zich. Dat gaat dus over heel wat schijven.”



Bij de eerstvolgende herdenking in het voorjaar van 2018, moet het nieuwe oorlogsmonument klaar en vooral bestand zijn tegen het hedendaagse vandalisme.