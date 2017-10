Automobiliste vlucht bos in na dollemansrit, politie met helikopter op zoek

SINT-MICHIELSGESTEL - De politie is in Sint-Michielsgestel op zoek naar een voorvluchtige automobilist. Het gaat om een vrouw van 51 jaar die na een dollemansrit met haar auto op de kop in een sloot terecht is gekomen. Ze zou volgens een getuige het bos zijn ingevlucht.

De vrouw heeft eerst een vlaggenmast en een regenton omvergereden bij een woning aan de Monseigneur Hermuslaan. Vervolgens is ze door een slagboom gereden bij Golfclub De Dommel en met de auto ondersteboven in de sloot terechtgekomen. Daar heeft ze de zwaar beschadigde auto achtergelaten en is te voet verdergegaan.



Het gebied rond de Eikenlaan wordt op dit moment uitgekamt, daarbij wordt een helikopter ingezet. De politie laat weten dat de vrouw 1,65m is, bruin haar heeft en een bril draagt. De vrouw is mogelijk gewond en verward.