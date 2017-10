Deze 50 sigarettenjunks helpen elkaar van hun verslaving af

GRAVE - Ze probeerden het met nicotinepleisters, pillen en acupunctuur. Maar niets kreeg hen definitief van het roken af. Daarom laten vijftig verstokte rokers zich deze week opsluiten in een oude kazerne in Grave in een ultieme poging om van hun verslaving af te komen. 'We hebben een gemeenschappelijk doel dus het moet lukken."

Allemaal mochten ze nog één laatste sigaret en daarna gingen alles pakjes sigaretten en shag in een oude telefooncel. Daarmee begon voor deze deelnemers aan Stoptober een programma dat vijf dagen duurt en gevolgd wordt door de Avro/Tros.



Veel sporten en gezond eten

Peter Scholten is de begeleidende arts. "Het is een spartaanse methode om alles-op-alles te zetten om van het roken af te komen. Er is weinig afleiding, maar we vullen de tijd in met goeie dingen als sport, gezond eten en veel samen doen."



Mieke van der Schoor (49) uit Tilburg rookt al vanaf haar veertiende. Ze stopte even toen ze een dochter kreeg. "Maar na vier jaar ging ik toch weer de fout in." Diezelfde dochter is nu de belangrijkste reden dat ze meedoet aan het programma om onder begeleiding te stoppen. "Mijn man is overleden dus mijn dochter wil natuurlijk een mamma hebben die blijft leven."



'Je wordt als een crimineel aangeken als je rookt'

Anita Wagemakers probeerde alles wat er te krijgen is, van pillen tot hypnose. "En dat werkt dan een tijdje, maar na een paar weken begon ik toch weer te roken." Anita begon pas op haar 45ste met roken. "Ik had toen een vriend die rookte en ik ben voor de gezelligheid mee gaan doen. Maar je wordt tegenwoordig als een crimineel aangekeken als je rookt."