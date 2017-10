Wint Michael van Gerwen in World Grand Prix van John Henderson? [LIVE]

DUBLIN - Michael van Gerwen begint zaterdagavond aan de World Grand Prix in het Ierse Dublin. In de eerste ronde staat hij tegenover de Schot John Henderson. Tussenstand: 0-0 in sets.

Voor de wedstrijd was Van Gerwen duidelijk. Vrijdag en zaterdag vloog hij voortijdig uit het toernooi op de Players Championship, toch staat hij met vertrouwen op het podium. "Ik heb lekkere wedstrijden gespeeld. Ik voel me lekker, ik ga knallen", zei Mighty Mike tegenover RTL7.



Bij de World Grand Prix moet je een leg niet alleen eindigen met een dubbel, je moet er ook mee starten. In de eerste ronde gaat het om wie het eerste twee sets gewonnen heeft.