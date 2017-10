Michael van Gerwen na nederlaag: 'Ik ben geen robot, doe mijn stinkende best'

DUBLIN - Michael van Gerwen werd zondagavond uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. Het was het derde toernooi waarin hij vroeg uitgeschakeld werd. "Ik kan alleen mezelf de schuld geven."

Van Gerwen had in de wedstrijd moeite om te openen met een dubbel. "Met het ingooien gingen de dubbels op tops heel goed, in de wedstrijd helemaal niet. Dan gaat het zelfvertrouwen wat naar beneden."



"Scorend was ik veel beter, maar de dubbels lieten me in de steek vandaag. Wat moet ik daar aan toevoegen? Het is treurig", zei Van Gerwen kort na de wedstrijd tegen RTL7. "Ik heb het aan mezelf te danken, dit was Van Gerwen onwaardig. Het is klote, maar wat doe je er tegen?"



'Zal het oplossen'

Drie toernooien op rij met een vroege uitschakeling voor Van Gerwen, dat is nieuw. "Ik ben geen robot. Ik doe mijn stinkende best. Ik moet goed bij mezelf te raden gaan waar het aan ligt. Ik moet zorgen dat ik er volgende keer weer sta."



"Ik ben professioneel genoeg om dit op te lossen, dat zal ik ook zeker doen", sloot de darter uit Vlijmen strijdvaardig af.