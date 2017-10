Jelle Klaasen laat kans liggen en verliest vervolgens kansloos: 'Eigen schuld'

DUBLIN - Jelle Klaasen is uitgeschakeld op de World Grand Prix, in de eerste ronde was Dave Chisnall met 2-0 te sterk.

Klaasen kreeg een kans om de eerste set te pakken, maar op dubbel achttien ging het mis. De eerste pijl ging in een enkele achttien, vervolgens gooide hij twee keer naast de dubbel negen. Chisnall pakte vervolgens de vijfde leg van de eerste set met een 80-finish.



In de tweede set gaf Chisnall Klaasen geen enkele kans meer, hij pakte die set met 3-0.



Chisnall kan terugkijken op een goede wedstrijd. Gemiddeld kwam hij op iets meer dan 101, daarnaast gooide hij drie keer uit met een finish van boven de honderd en hij gooide honderd procent uit op zijn dubbels.Klaasen weet dat wanneer hij de eerste set pakt, Chisnall minder goed had kunnen gooien. "Het is mijn eigen schuld. Ik heb drie pijlen gehad om de eerste set te winnen. Ik mis mijn dubbels. Het is een makkelijk spelletje als je dubbels gooit. Ik deed het niet, hij wel."In de ogen van Klaasen was er geen groot verschil. "Het gaat om drie pijltjes in de eerste set. Dat kan altijd een keer gebeuren. Hij gooide heel goed in de tweede set, maar ik gooide ook niet superslecht. Hij gooit in zijn eigen legs twee keer een twaalfdarter, dan moet ik al twee keer een negendarter gooien..."