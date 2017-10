Twee auto's uitgebrand aan Derde Rompert in Den Bosch, buurt vermoedt opzet na reeks branden

DEN BOSCH - Twee auto’s aan de Derde Rompert in Den Bosch zijn zondagnacht uitgebrand. Mensen In de buurt zijn ongerust. Sinds april vorig jaar is er volgens hen sprake van een serie aan autobranden en ze vermoeden dat er opzet in het spel is. "Het zou wel erg toevallig zijn als het allemaal kortsluiting is", zegt een buurtbewoner.

"Er zijn beelden van mijn autobrand", vertelt hij. Hierop zie je volgens hem iemand naar zijn auto lopen die vervolgens ‘na een grote flits’ hard wegrent.

In totaal zouden er volgens hem al elf auto’s in de buurt zijn verwoest door brand. "Mensen slapen er niet van", vertelt hij geschrokken. De buurt hoopt dat er nu echt maatregelen worden genomen. "Extra verlichting en camerabeveiliging", oppert hij.



Geen idee wie er achter zit

Wie er achter de branden zit? Hij heeft er geen idee van. De melding van de autobrand zondagnacht kwam net na vier uur bij de brandweer binnen.