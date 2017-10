Leen Bakker door rechter in het gelijk gesteld rond rel goedkope hoogslaper

BREDA - Leen Bakker hoeft een hoogslaper die op de website voor 24 euro werd aangeboden, niet voor die prijs te leveren. Juridisch adviesbureau Aliter Melius, dat namens honderden klanten een kort geding had aangespannen tegen de meubelverkoper, laat weten dat het van de rechter geen gelijk heeft gekregen.

De hoogslaper, die normaal gesproken 319 euro kost, werd eind juli door een fout met meer dan 90 procent korting aangeboden.



Social Media

Zeker nadat berichten daarover op social media waren verschenen, kreeg het bedrijf uit Raamsdonksveer een paar duizend bestellingen binnen. In totaal bestelden 39.605 klanten samen 60.928 bedden. Leen Bakker gooide het op een technische fout en annuleerde al die orders.



De rechter liet de deur nog wel op een kier voor mensen die het bed besteld hebben voordat op grote schaal op Facebook en Twitter werd gedeeld dat het om een prijsfout ging. Aliter Melius gaat in overleg met die relatief kleine groep om te bepalen of een bodemprocedure zin heeft.