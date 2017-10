Vriendenteam krabbelt op na monsternederlaag van 40-0: eerste doelpunt ligt erin

NISPEN - Het begin is er. Het zesde elftal van NSV heeft een doelpunt gemaakt. Genoeg voor een overwinning was het niet. De voetballers uit Nispen werden zondag alsnog met 1-10 ingemaakt door WVV’67. Maar zo dramatisch als de 40-0 van vorige week was het niet.

“We gaan in stapjes vooruit”, vertelt Tim van Merrienboer. Hij is de leider van het team én de trotse doelpuntenmaker. “Ik heb er zelf eigenlijk weinig van meegekregen omdat ik daarna op de grond lag, maar ik hoorde dat ie recht in de kruising ging.”

Het vriendenelftal in de reserve zesde klasse wist het eerste kwartier zelfs de 0-0 te houden. Wel even anders dan de week ervoor, toen er zo’n beetje iedere twee minuten een doelpunt viel. Na de vijftien minuten ging het zondag alleen wel snel. De tegenstanders uit Woensdrecht scoorden de ene na de andere goal.

'Overwinning zit er in'

Tim maakte zijn doelpunt zo’n tien minuten na rust. En dat smaakt naar meer. “Ik denk dat een overwinning er dit seizoen ook nog wel in zit. We worden iedere wedstrijd beter. We gaan voor vier tot vijf doelpunten in een wedstrijd.”

Het zesde elftal van NSV is nog niet lang bij elkaar. De vriendengroep kon zich nog net op de valreep inschrijven voor de competitie. Slechts drie spelers hebben ervaring. “Vorige week, bij de eerste wedstrijd, moesten we vijf minuten van tevoren nog bepalen wie waar ging staan. Ook hadden we nog helemaal niet getraind samen.”



Doelpunt op beeld

Tim zijn eerste doelpunt bekijken? Hart van Nederland was bij de wedstrijd en heeft de treffer op beeld.