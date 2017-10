Dieven binden bewaker vast, man pas veel later gevonden

ETTEN-LEUR - Dieven hebben een medewerker van een bedrijf die hen betrapte, vastgebonden. De man werd pas uren later gevonden. Dat gebeurde zondag in een pand aan de Parallelweg in Etten-Leur.

Agenten kregen zondag om kwart voor zeven 's ochtends een telefoontje van het bedrijf. Een van de medewerkers was vermist. En er was een diefstal gepleegd.



Toen de agenten aankwamen, werden ze aangesproken door twee medewerkers van het bedrijf. Eén van hen vertelde dat hij rond half vijf zijn ronde was gaan lopen. Op het terrein kwam hij een man tegen, die hij aansprak.



Op dat moment kwamen er meerdere mannen op hem af, die volgens hem aan het stelen waren. Die bonden hem vast.



De andere werknemer vertelde de politie dat hij om vijf uur zijn ronde ging lopen. Op een gegeven moment hoorde hij roepen en stuitte op de vastgebonden collega. Het slachtoffer is erg geschrokken maar verder niet gewond.



Het is niet duidelijk waar de dieven op af kwamen en of ze wat meegenomen hebben. De recherche is direct een onderzoek gestart. Het team hoopt dat er mensen tussen vier en vijf in de omgeving van het bedrijf waren en roept hen op contact op te nemen.