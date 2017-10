Agressieve man bijt behulpzame agent in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Een agent in burger die maandagochtend in de Peperstraat in Kaatsheuvel een man die op de grond lag wilde helpen, is door dezelfde man aangevallen. Het slachtoffer werd om onduidelijke redenen agressief en beet de agent. De man is opgepakt.

De agent in burger reed in zijn auto door de Peperstraat en zag de man op de grond liggen. Toen de agent stopte en het alarmnummer 112 aan het bellen was werd de man plotseling agressief.



Collega’s van de agent hielden de man aan. De agent is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.