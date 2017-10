'Het gaat de goede kant op met PSV', aldus clubicoon Willy van de Kerkhof

EINDHOVEN - PSV voert de eredivisie na zeven speeldagen aan. De Eindhovenaren hebben 18 punten en kennen daarmee de beste start van het seizoen sinds 2004. "Het gaat de goede kant op met PSV", luidt het zuinige commentaar van Willy van de Kerkhof.

Van de Kerkhof vond dat PSV een uitstekende tweede helft speelde, afgelopen weekeinde tegen Willem II. Maar over de eerste helft waren beide broers niet te spreken.



PSV won met 4-0 van de Tilburgers, maar de treffers vielen pas de pauze. Het leidde tot een fluitconcert van het publiek, halverwege het duel. Van de Kerkhof floot niet mee, maar dat had volgens tweelingbroer René een hele andere reden: "Hij kan niet fluiten."



René van de Kerkhof is redelijk positief gestemd over PSV. "Ze klaarden de klus tegen Willem II uiteindelijk in een Brabants kwartiertje." Over de Tilburgers heeft hij geen goed gevoel. "Eerlijk gezegd maak ik me een beetje zorgen over Willem II. Ze hebben echt een matige ploeg."



LEES OOK: PSV haalt na slechte eerste helft uit tegen Willem II



De derde Brabantse eredivisieclub, NAC Breda, verloor afgelopen weekeinde van ADO Den Haag. Toch is René van de Kerkhof positief over de club uit West-Brabant. "NAC vind ik beter dan Willem II. Ik verwacht dat ze het dit seizoen gaan redden."