Gesprongen waterleiding zorgt voor overlast in gemeentehuis Oss

OSS - Een gesprongen waterleiding zorgt voor flink wat overlast in het gemeentehuis in Oss. Vergaderruimtes en een van de ingangen op de benedenverdieping zijn zelfs gesloten. Dit zal zeker nog een paar dagen duren, volgens een woordvoerder.

De waterleiding sprong afgelopen weekend op de derde verdieping. Omdat de lekkage pas maandagochtend werd ontdekt, is er in de tussentijd allemaal water naar beneden gestroomd. Hoe veel schade er precies is, is nog niet duidelijk.



Mensen kunnen nog op het gemeentehuis terecht voor afspraken, maar bezoekers moeten er rekening mee houden dat alles langer kan duren dan normaal.

De afdeling communicatie is door de wateroverlast zelfs telefonisch niet bereikbaar. Een woordvoerder laat via de mail weten dat veel gemeentemedewerkers nu thuis aan het werk zijn.