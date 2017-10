Kordate militair redt meisje uit handen van ontvoerder

VOLKEL / DEN HAAG - Het optreden van een militair heeft ervoor gezorgd dat de ontvoerder van een kind kon worden aangehouden. Dit heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt. De luchtmachtkorporaal, die werkt op de vliegbasis in Volkel, werd in het zonnetje gezet voor zijn optreden.

Het meisje werd in juli voor de ogen van de korporaal bij een tuincentrum in Gorinchem meegenomen door een man. Deze man zette het krijsende meisje in zijn auto en ging ervandoor.

Op dat moment renden de moeder en opa van het kind het tuincentrum uit. Ze schreeuwden dat het om een ontvoering ging. De korporaal twijfelde geen moment en zette de achtervolging in. Zijn vrouw die bij hem was, belde 112.

Ontvoerder gepakt

De militair volgde de ontvoerder vanuit Gorinchem via de A15 en de A27. Zijn vrouw hield intussen de politie op de hoogte. Bij Werkendam nam de politie de achtervolging over. En even later kon de ontvoerder worden gepakt.

Teruggekeerd bij het tuincentrum konden de korporaal en zijn vrouw, moeder en opa op de hoogte brengen van de goede afloop. Het meisje was terecht, liet de politie weten. Dit gaf de militair vervolgens door aan de moeder en opa die nog bij het tuincentrum waren.

Legpenning

Maandag kreeg de korporaal voor zijn optreden de legpenning en het bijbehorende erekoord van de Koninklijke Luchtmacht. Dit gebeurde in Den Haag.