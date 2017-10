GLOW krijgt spectaculaire lichtshow in het Philips Stadion

EINDHOVEN - GLOW Eindhoven krijgt dit jaar een nieuw hoogtepunt. Behalve wandelen langs lichtkunst door de stad, kunnen bezoekers nu ook naar het PSV-stadion voor een bijzondere lichtshow. Met lichtprojecties, muziek, dans en special effects wordt daar namelijk het verhaal verteld hoe Eindhoven de lichtstad kon worden.

De twaalfde editie van GLOW Eindhoven is van 11 tot en met 18 november. Het thema is The Source, verwijzend naar de bron van licht.



'Once upon a Light'

De show heet 'Once upon a Light', wat 'Er was eens een lichtje' betekent. Het verhaal van Eindhoven als lichtstad begon al in 1870 met de luciferfabriek aan de Bergstraat. Van de lucifer naar de gloeilamp, waar de stad vervolgens bekend om werd door de gloeilampenfabriek van Philips. Tegenwoordig laat Eindhoven zich als lichtstad zien door GLOW, de jaarlijkse lichtkunsttentoonstelling in de open lucht.



The Flying Dutch

Dat de show groots zal zijn, blijkt wel uit het cv van de ontwerper. Het ontwerp komt namelijk van de designers van TWOFIFTYK, die ook de shows van grotere dancefeesten als The Flying Dutch hebben ontworpen. Vorig jaar trokken ze ook op GLOW al veel publiek met het project Flux Apparition. Wat dat ook alweer was, kun je hieronder terugkijken.





De lichtshow in het stadion duurt een half uur en is in tegenstelling tot de wandelroute, niet gratis. Een normaal kaartje kost vijf euro. Voor jongeren en studenten is er korting, kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar binnen.