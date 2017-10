Man (53) opgepakt voor stalken van zijn vrouw

De man is vastgezet

WERNHOUT - De politie heeft zondagavond een een 53-jarige man uit Wernhout aangehouden vanwege stalking van zijn 48-jarige vrouw met wie hij in scheiding ligt.

Volgens het slachtoffer zou ze drie maanden lang zijn lastiggevallen door de man. Dat begon toen de vrouw had verteld niet meer verder met haar echtgenoot te willen.



Banden lek

De man zou de vrouw via sociale media en WhatsApp hebben bedreigd en lastiggevallen. Hij zou onder meer aanstootgevende berichten en foto’s hebben rondgestuurd. Ook zou hij banden van de auto van de vrouw lek hebben gestoken en spullen hebben vernield.



De verdachte is zondagavond opgepakt. Hij zit vast.