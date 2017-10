Virgil van Dijk alsnog opgeroepen voor Oranje

BREDA - Bondscoach Dick Advocaat heeft Virgil van Dijk alsnog opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Wit-Rusland en Zweden.

De 12-voudig international meldt zich maandagavond in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, waar Oranje om 20.30 uur samen komt. Door de toevoeging van de verdediger van Southampton bestaat de selectie uit 25 spelers.



Aan onderstaande groep is Van Dijk toegevoegd.



De Bredanaar deed zaterdag negentig minuten mee in de wedstrijd van zijn club tegen Stoke City. Het was voor de eerste keer dit seizoen dat de verdediger een hele wedstrijd voor Southampton speelde. Door transferperikelen en blessureleed, was dat alweer een tijdje geleden.Het is niet bekend waarom Advocaat nu wel een beroep doet op Van Dijk. De bondscoach heeft daar nog geen uitleg over gegeven. De Bredanaar speelde op 13 november 2016 zijn laatste wedstrijd in Oranje. Dat was in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.Het Nederlands elftal speelt zaterdag in en tegen Wit-Rusland. Het duel vindt plaats in de Borisov Arena en begint om 20.45 uur. Drie dagen later is Zweden in Amsterdam de tegenstander van Oranje. In deze duels hoopt het Nederlands elftal alsnog het WK van volgend jaar te halen.