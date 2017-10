Laat zien hoe jij de Marathon van Eindhoven beleeft!

EINDHOVEN - Ga jij ook naar de marathon in Eindhoven? Loop je mee of juich je langs de lijn? Let dan even op, want op zondag 8 oktober bepaal jij wat er in onze livestream te zien is! Naast de reguliere uitzending op tv, streamt Omroep Brabant zondag het evenement ook live op de website en op YouTube. Maar de verslaggever, dat ben jij!

Stel: je staat langs de kant en bouwt een feestje. Dat wil je delen! Of: jouw persoonlijke held komt voorbij rennen en die wil je een bijzondere aanmoediging geven. Of je loopt zelf mee en wilt een update geven. Laat ons zien hoe jij de marathon beleeft!



Wat moet je doen?

1. Download de Omroep Brabant – VideoConnect app.

2. Houd je telefoon horizontaal en begin met streamen!

Hoe langer je streamt, hoe meer kans je maakt om in beeld te komen. En wie weet win je daar nog een leuk Brabants pakket mee ook. Helaas is de app alleen voor iPhone-gebruikers beschikbaar.

De livestream met jullie beelden begint zondag 8 oktober om 13:30 uur. Download HIER de app. De handleiding vind je HIER. Doe je ook mee?