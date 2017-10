Sneller met de auto naar de Efteling, wisselstroken moeten files voorkomen

KAATSHEUVEL - Een dagje met de auto naar de Efteling gaat volgend jaar een stuk vlotter. Het verkeer wordt dan met speciale wisselstroken sneller op weg geholpen. De gemeente Loon op Zand, de Efteling en de provincie gaan ook het verkeer vanuit Dongen eerder het parkeerterrein op sturen. De verkeersplannen moeten voor de zomer van 2018 een feit zijn.

Het idee van de wisselstroken is om 's ochtends drie van de vijf rijstroken in richting de Efteling te openen. In de avond, als de bezoekers naar huis gaan, gebeurt dat in omgekeerde richting. De aanleg van deze wisselstroken gaat drie miljoen euro kosten.



Testen

De Horst wordt verlegd en de kruising op de N261 wordt opgeheven in de ochtenduren als er veel publiek naar het attractiepark op weg is. "Afgelopen maand is dit met succes getest", legt wethouder Gerard Bruijniks van de gemeente Loon op Zand uit.



Volgens hem ontstaan hierdoor minder opstoppingen en kan er meer verkeer doorstromen. Ook wordt er een snelfietsroute voor fietsers aangelegd, zodat zij de weg niet meer hoeven over te steken.



Dongen

Het verkeer vanuit Dongen wordt ook aangepakt. Bezoekers naar de Efteling worden vanaf de Dreefseweg naar de Eftelingestraat en de Dodenauweg gestuurd. Hierdoor omzeilen ze een stuk van de Europalaan en wordt deze weg deels ontlast.



Volgens wethouder Bruijniks tonen de verkeerstesten aan dat het sluipverkeer afneemt door de nieuwe aanpassingen. De bewoners van Kaatsheuvel kunnen volgens de wethouder het beste via de Bevrijdingsweg het dorp in- en uitrijden.