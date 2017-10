Brabantse veehouders en medewerkers aangehouden voor mestfraude

EINDHOVEN - Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben vijf mensen aangehouden in Brabant omdat ze verdacht worden van mestfraude. Het gaat om twee veehouders en drie medewerkers van een bedrijf dat mest verhandelt en vervoert.

Volgens de NVWA is er gerommeld met apparatuur tijdens het transport van de mest. In vrachtwagens zit bemonsterings- en verpakkingsapparatuur die automatisch een mestmonster neemt en verzegelt. De veehouders en medewerkers zouden de apparatuur hebben aangepast, zodat de monsters niet goed werden verzegeld.



Mest afvoeren

Veehouders moeten in hun boekhouding bijhouden wat de hoeveelheid en de samenstelling van de afgevoerde mest is. Zo is altijd bekend waar de mest vandaan komt en naartoe gaat. Ook kunnen ze zo aantonen dat er niet te veel mest op hun land wordt uitgereden.



Op deze manier wordt voorkomen dat er teveel mineralen in de grond terecht komen. Die zouden namelijk kunnen uitspoelen naar grondwater.



Onderzoek justitie

Waar de vijf verdachten vandaan komen en werken, wil een woordvoerder van de NVWA niet zeggen. Het Openbaar Ministerie doet verder onderzoek naar de zaak.