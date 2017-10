Wit poeder onder je neus? Dat is verdacht!

OSS - Een scooterrijder in Oss vergat zondagavond even om zijn neus af te vegen toen hij de politie zag. Agenten betrapten de bestuurder met wit poeder onder zijn neus. De scooterrijder is aangehouden, hoewel hij zich verzette.

De agenten wilden de bestuurder in eerste instantie spreken omdat hij met een mobieltje in zijn hand aan het bellen was. Ze probeerden hem te laten stoppen, maar de scooterrijder ging er vandoor. Hij stopte pas toen de agenten de weg blokkeerden met hun politieauto.

Opgefokte verdachte

De politie zag het witte poeder onder zijn neus. Ook gedroeg de bestuurder zich nogal opgefokt. De agenten wilden hem daarom een bloedproef laten doen op het bureau. De verdachte was het hier niet mee eens en probeerde er weer vandoor te gaan. De politie wist dit te voorkomen en hield de scooterrijder aan.



De politie heeft een dossier opgemaakt tegen de verdachte voor het rijden onder invloed, het bezit van harddrugs en het verzetten bij de aanhouding. Ook heeft hij boetes gekregen omdat zijn scooter opgevoerd was, omdat hij zien rijbewijs niet wilde laten zien en omdat hij niet handsfree belde.



Onderzoek NFI

Bij de bestuurder is uiteindelijk ook bloed afgenomen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt of hij inderdaad drugs heeft gebruikt.