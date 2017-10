Wildplassers, hardrijders en bezemzwaaier op de bon geslingerd tijdens stapavond Roosendaal

ROOSENDAAL - Ze plasten wild, smeten afval op de grond, liepen dronken over straat, reden te hard, gebruikten drugs of plakten hun auto weg waar dat niet mocht. Dit weekend zijn 51 mensen op de bon geslingerd in het centrum van Roosendaal.

Toezichthouders traden in de nacht van zaterdag op zondag op. De politie hielp hen daarbij.



Bezemzwaaier

Rond vier uur zondagochtend zagen de handhavers een man met een bezem zwaaien naar mensen en passerende auto’s. De man sloeg de bezem vervolgens kapot op straat.



Toen de man een bekeuring kreeg, begonnen zijn vrienden zich ermee te bemoeien. De politie moest erbij komen om de orde te herstellen. De agenten arresteerden twee mensen voor verstoring van de openbare orde.

De komende tijd wordt er regelmatig tijdens de staptijden in de binnenstad gecontroleerd. Burgemeester Jacques Niederer vindt dat er te veel overlastmeldingen komen tijdens of na afloop van het uitgaan in het centrum van Roosendaal.



Horecaondernemers hebben inmiddels een brief gekregen over het schoonhouden van het gebied rond hun bedrijf. De burgemeester wil samen met politie, handhavers, afvalinzamelaar Saver en horecaondernemers de overlast in de binnenstad terugdringen.