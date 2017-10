Bredase 'Marktplaats voor magazijnruimte' van start

BREDA - Voor overbodige spullen kennen we Marktplaats en als we slaapruimte willen verhuren gebruiken we Airbnb. Maar wat als je als bedrijf mazijnruimte te kort komt, terwijl een ander juist ruimte over heeft? Het bedrijf Stockspots in Breda zegt dat het de oplossing heeft gevonden.



Maandag ging de website van het bedrijf online, waarop vraag en aanbod van magazijnruimte bij elkaar worden gebracht.



Grootste van Nederland

In de aanloop naar de aftrap van de website is er al 450.000 vierkante meter op 60 verschillende locaties aangeboden. Daarmee is Stockspots gelijk de grootste aanbieder van Nederland.





Naar schatting is er voor 10 tot 20 procent van alle lading in Nederland behoefte aan tijdelijke opslag. Stockspots speelt hier op in. Het initiatief biedt ook een oplossing voor bedrijven die twijfelen om eigen extra magazijnruimte te huren of bouwen, met de kans dat die niet volledig wordt benut. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van niet gebruikte ruimte in al bestaande magazijnen in de transport- en logistieke sector. Het bedrijf betaalt alleen de ruimte die daar wordt gebruikt.