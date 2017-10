Ambulancebroeders mishandeld door automobilist die vindt dat ziekenwagen in de weg staat

TILBURG - Een automobilist heeft maandagmiddag in de Reinevaarstraat in Tilburg ambulancebroeders geslagen en bedreigd. De verdachte was gefrustreerd dat hij met zijn auto niet door de straat kon rijden en besloot zelf de ambulance te verplaatsen.

De ambulance stond rond één uur op de doorgaande weg geparkeerd vanwege een medische noodsituatie. De verdachte wilde er langs met zijn auto, maar blijkbaar duurde het allemaal te lang. Hij klom in de ambulance om het voertuig ergens anders neer te zetten.



Bedreiging

De ambulancebroeders haalden de verdachte uit hun hulpverleningsvoertuig. Daarop werden ze geslagen en bedreigd. Gewaarschuwde agenten hielden de agressieve man aan, zodat de hulpverleners hun werk konden afmaken.