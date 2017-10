Beton en lege flessen drank: Laatste studenten weg uit Studentenbunker

EINDHOVEN - De betonnen Studentenbunker die sinds de jaren zeventig in gebruik is bij studentenverenigingen in Eindhoven staat bijna leeg. Deze week vertrekken de laatste studenten, van verenigingen SSRE. Binnen herinneren alleen nog lege flessen drank en kratten bier aan betere tijden.

"Wij gaan hier weg met een dubbel gevoel", zegt Fenno van den Eijnde van studentenvereniging SSRE:"Wij hebben hier een mooie tijd gehad, alle studentenverenigingen zaten hier, maar het is ook mooi om iets nieuws te beginnen op een nieuwe plek, aan de Vestdijk, die helaas nog niet klaar is".



Lege flessen drank

Op de betonnen trap ligt een kapotte fles likeur. In de vergaderruimte lege flessen wodka en kratjes bier. Het is duidelijk dat hier studenten bij elkaar kwamen. "Wij zijn de kasten aan het leeg halen, vandaar de flessen drank", zegt Fenno. Komend weekend komen de leden van de studentenvereniging de laatste spullen weg halen.



Voor veel Eindhovenaren is de betonnen bunker een foeilelijk gebouw. Voor anderen is het vanwege de bijzondere architectuur een iconisch gebouw, dat zeker niet gesloopt mag worden.



Woontoren

Een woordvoerder van de Technische Universiteit Eindhoven laat weten dat een projectontwikkelaar plannen heeft om een woontoren op de Studentenbunker te bouwen. Begin volgend jaar is de overdracht van het gebouw van de universiteit naar de projectontwikkelaar. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de gemeente.