Wat gebeurde er in de eerste minuten na de liquidatie van Dennis Struijk?

BEST - Dennis Struijk werd op donderdag 31 augustus dood gevonden in zijn auto in Best. De 35-jarige Eindhovenaar, volgens de politie een zware crimineel, werd na verschillende pogingen geliquideerd. In Bureau Brabant schetst de politie wat er die avond is gebeurd. Aanvankelijk ontbrak ieder spoor van de dader of daders, maar daar komt verandering in dankzij camerabeelden.

De schoten klonken door de hele buurt, waardoor er veel bewoners kwamen kijken.



Uitgebrande zwarte BMW

De daders vluchtten waarschijnlijk weg in een zwarte BMW 5 series stationwagen. Tien minuten na de fatale schoten racete deze auto over de Vlinderlaan in Best, zo hard dat de achterkant van de auto los van de grond kwam.



Op camerabeelden is te zien hoe de BMW vervolgens een paadje inrijdt, waar hij in brand wordt gestoken. Twee mannen sprintten snel weg.



De BMW blijkt een gestolen auto te zijn geweest. In april werd de auto in alle vroegte gejat van de Everdrift in Cuijk.



Een tweede vluchtauto

Vervolgens is in de weerspiegeling van een geparkeerde auto te zien hoe er een tweede vluchtwagen aan komt rijden. De twee mannen springen in de auto en deze rijdt met grote vaart weg.

De politie vermoedt dat die tweede auto al langer in de woonwijk aanwezig was. Misschien stond hij ergens verdekt geparkeerd, misschien reed hij al een tijdje rond om de wijk te verkennen.Mensen die iets hebben gezien of gehoord, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.