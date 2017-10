Vanavond weten we wie de nieuwe burgemeester van Tilburg is

TILBURG - De gemeenteraad van Tilburg beslist maandagavond wie ze voordraagt als nieuwe burgemeester. Naar verwachting wordt de naam rond zeven uur bekend gemaakt.

Om zes uur is een besloten raadsvergadering, die een uur zal duren. In totaal solliciteerden 28 personen, van wie 22 mannen en zes vrouwen.



Afscheid

Sinds 2010 was Peter Noordanus burgemeester, maar hij stopte maandag. In mei dit jaar maakte hij zijn afscheid bekend.



"Het burgemeestersambt is topsport en vergt 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaarheid. Daarbij weet ik te weinig tijd te maken voor mijn familie en zie ik mijn kleinkinderen op afstand opgroeien", zei hij toen tegen Omroep Brabant.



Noordanus stopte deze maand omdat hij de raad tijd wil geven een opvolger te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.