Efteling pakt lange wachttijden aan met een 'boarding pass' voor de Python

KAATSHEUVEL - Wachten. Vrijwel iedereen heeft er een pesthekel aan en zeker tijdens een leuk dagje uit. Bij de Efteling in Kaatsheuvel beginnen ze daarom maandag met een nieuwe proef bij de Python. Alleen met een zogenaamde 'boarding pass' kun je voortaan nog een ritje maken in de achtbaan.

Het systeem is vrij eenvoudig: via de Efteling-app reserveer je een beschikbaar tijdstip. Op je telefoon krijg je vervolgens een QR-code die je moet scannen bij het toegangspoortje. Volgens de Efteling is de wachttijd hierdoor nooit langer dan een kwartier.



Bezoekers die maandag voor het eerst gebruik maken van het nieuwe toegangssysteem reageren enthousiast: "Lekker simpel en snel. Dat hadden ze eerder moeten bedenken", aldus een jongen die met zijn smartphone vlot langs het poortje gaat.



Maximum aantal kaartes

Op je telefoon kun je maximaal voor zes mensen tegelijkertijd reserveren. Je kunt pas opnieuw een boarding pass aanvragen wanneer het tijdstip van een eerder ritje voorbij is. "Anders zouden mensen bij binnenkomst al meteen meerdere tijden kunnen vastleggen en dat is niet de bedoeling", legt teammanager Martijn ten Broeke uit.



De proef met de boarding pass duurt twee maanden. Daarna wordt bekeken of het systeem kan worden uitgebreid naar andere attracties. Mensen zonder smartphone kunnen een papieren boarding pass krijgen uit een kaartjesautomaat bij de Python.