Vrouw, 61 en gek op hardcore: dj Philemon houdt van 'lekker rammen'

BREDA - Philemon van Welt uit Breda is hard op weg om een populaire dj te worden. DJ Philemon, zoals haar artiestennaam luidt, is 61 jaar oud, vrouw en gek van hardcoremuziek. Hoewel ze nog maar pas in de dj booth staat, hoopt ze ooit in de voetsporen te treden van de bekende Bredase dj's Tiësto en Hardwell. 'Gaan met die banaan!', zo is haar motto.

Philemon is een bezige bij en in haar zoektocht naar een nieuwe hobby kwam ze uit bij het dj'en. Een advertentie in het buurtkrantje bracht haar naar de DJ School Breda waar ze in korte tijd de kneepjes van het vak leerde. Leeftijd was geen bezwaar.



"Ik heb altijd gedanst en veel muziekinstrumenten gespeeld", vertelt Philemon van Welt. "Maar ik wilde wat anders en dit was voor mij gewoon een nieuwe tak van sport. Ik ben vanaf 2014 met regelmaat bij DJ School Breda gekomen en dan leer je draaien en produceren. Ja, en dan mag je een keer ergens voor publiek draaien en dan wordt het alleen maar leuker en leuker."



En wat bleek, de muziek die dj Philemon koos en mixte, sloeg aan. Langzamerhand schoof ze steeds meer op naar de harde stijl van de dansmuziek, de hardcore house. "Ik denk dat het de beats zijn", verklaart Philemon haar voorkeur voor het beukende gedreun. "Lekker rammen, gaan met die banaan!"



Handtekening op billen

Inmiddels is DJ Philemon hard op weg om een fenomeen te worden, in ieder geval in Breda en omstreken. Met regelmaat wordt ze gevraagd om op een festival te draaien. Ze wordt steeds populairder. "Als ik in de stad loop dan zie je mensen soms even schrikken en kijken", zegt dj Philemon over haar toenemende bekendheid. "Dan denk ik: oh jee, dat is iemand die mij herkent."



De jongeren kijken af en toe nog wel wat vreemd op als Philemon op een hardcorefeestje verschijnt en in de dj booth plaatsneemt. Een rave-oma wil ze niet genoemd worden, maar de 61-jarige heeft al wel zeer jonge groupies. "Ik kreeg eens het verzoek van: 'mevrouw, wilt u op mijn bil uw handtekening zetten'. Toen wist ik even niet wat ik er mee moest, maar heb het maar gewoon gedaan. Ik heb nu altijd standaard een watervaste stift bij."



Trend

De jongere generatie zal er aan moeten wennen, want steeds meer 'mensen op leeftijd' nemen plaats in de dj booth. Dave Hipke, eigenaar van de DJ SChool Breda, merkt het aan het aantal aanmeldingen van cursisten die al wat ouder zijn. "Er is zeker een trend aan de gang", zo zegt hij. "We merken hier dat de oudere generatie van het vinyl zich laat omscholen tot digitaal."



Leraar Dave is heel trots op zijn pupil Philemon. "Ze gaat als een komeet, net zo snel als de muziek gaat. Ze wordt overal gezien en aangesproken. Dat wil je als school graag hebben, het is geweldig dat ze in het netwerk terecht komt."



DJ Tiësto, dj Hardwell en...

Met onder meer Tiësto en Hardwell is Breda natuurlijk de 'dj stad' van Nederland. Philemon hoopt zich ooit nog tussen deze giganten van dj's te nestelen. DJ Tiësto, dj Hardwell en... "Dj Philemon, zo simpel is het", lacht ze.