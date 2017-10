Woedende automobilist bedreigt parkeerwacht met de dood

BERGEN OP ZOOM - Een automobilist werd zo woedend dat hij een bekeuring had gekregen voor foutparkeren, dat hij een parkeerwacht met de dood bedreigde.

Op de Lindebaan in Bergen op Zoom stond een auto buiten de parkeervakken. De parkeerwachten schreven maandagmiddag rond tweeën daarvoor een boete uit.



Na hun ronde gingen ze terug naar het gebouw van Parkeerbeheer. Daar verscheen even later de woedende automobilist met de bekeurde auto. De beambten konden de man niet kalmeren.



De bestuurder bedreigde een parkeerwacht met de dood en vluchtte weg. De medewerker van Parkeerbeheer deed aangifte van bedreiging.