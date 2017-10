Radioactieve neerslag? Jodiumpillen binnen handbereik in het medicijnkastje

EINDHOVEN - Brabantse huishoudens krijgen dinsdag een kaartje van het Ministerie van Volksgezondheid in de brievenbus. Ze ontvangen van het departement een toelichting op de verspreiding van jodiumtabletten in de provincie. Die zijn bedoeld om de bevolking te beschermen in het geval van een nucleaire ramp. Sluitend is de maatregel niet, maar voorkomen is beter dan genezen, redeneert de overheid.

Met kerncentrales in het Zeeuwse Borsele, de Belgische plaatsen Doel en Tihange en onderzoekscentrum Euratom Mol, onder de rook van Eindhoven, behoort Brabant tot de risicogebieden waar radioactieve neerslag terecht kan komen. Wat die met de bevolking kan doen, is duidelijk sinds de ramp met de Oekraïense kerncentrale in Tsjernobyl. Daar is een verhoogd percentage mensen overleden aan schildklierkanker als gevolg van radioactief jodium dat vrijkwam.

Wie binnen acht uur na een nucleaire ramp jodiumtabletten slikt, kan zich tegen dit type kanker wapenen. Dus gaat Volksgezondheid tussen 10 en 25 oktober 1,2 miljoen pillendoosjes sturen naar 3 miljoen mensen, onder wie honderdduizenden huishoudens in Brabant (PDF).

Leeftijdsrisico

Alle mensen tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen die binnen een straal van 20 kilometer van een nucleaire installatie wonen, krijgen jodiumtabletten toegestuurd. (Zie het lijstje van gemeenten hier beneden). Voor mensen die op 20 tot 100 kilometer afstand wonen, zijn de jodiumtabletten bestemd voor alle kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen. Hoe ouder iemand namelijk is, hoe minder risico dat schildklierkanker optreedt door radioactief jodium.

Als slechts een klein gedeelte van een gemeente in een 20 kilometerzone valt, krijgen toch alle inwoners tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen jodiumtabletten uitgereikt. Om te voorkomen dat er verschillen per wijk ontstaan.

Medicijnkastje

De Nederlandse overheid heeft sinds 1987 een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Om geen kostbare tijd te verliezen bij een nucleair ongeval, liggen de tabletten straks klaar in ieders medicijnkastje. De hele operatie kost de overheid 3 miljoen euro. Post NL zal dagelijks 140.000 pakketjes bezorgen. Ter vergelijking: rond het Sinterklaasfeest brengen de bezorgers dagelijks 400.000 pakketjes rond. De jodiumtabletten blijven 10 jaar goed. Daarna volgt waarschijnlijk een nieuwe uitdeelactie zodat de bevolking de pillen binnen handbereik houdt.

Wie in de tussenliggende periode naar Brabant verhuist, moet zelf achter de jodiumtabletten aan. Die zijn vrij verkrijgbaar bij apotheken en drogisterijen voor ongeveer drie euro. De noodzaak om jodiumtabletten te slikken bij een nucleaire ramp, is overigens sterk afhankelijk van de windrichting op dat moment en de wijze waarop de radioactieve neerslag neerstrijkt op een gebied.



20-kilometerzone

Gemeenten die in een 20-kilometerzone vallen (inwoners tot en met 40 jaar) zijn:



Roosendaal

Reusel-De Mierde

Bladel

Eersel

Bergeijk



In Woensdrecht en Bergen op Zoom, op minder dan 20 kilometer van de kerncentrale Doel, zijn in het verleden al jodiumtabletten verstrekt. Daarom krijgen inwoners van beide gemeenten deze 'ronde' niets in de brievenbus.



Dan zijn er nog gemeenten die buiten de risicogebieden vallen en waar géén jodiumtabletten worden uitgedeeld. Dat zijn:



Gemert-Bakel

Sint Anthonis

Boxmeer

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en Sint Hubert



Op deze website is te zien of op uw adres jodiumtabletten worden afgeleverd.