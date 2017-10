Wie herkent deze twee kopschoppers uit Breda?

BREDA - De politie in Breda liet maandagavond in Bureau Brabant weten op zoek te zijn naar getuigen van een zware mishandeling 17 juni. In die bewuste nacht werden twee slachtoffers van hun fiets geslagen en tegen de grond getrapt.

De camerabeelden laten zien hoe twee nietsvermoedende jongens op de fiets in het centrum van Breda staan te wachten. Opeens rennen twee mannen op hen af en wordt een van de jongens keihard van zijn fiets gebeukt en geslagen. Al snel daarna wordt ook de tweede jongen hard aangepakt.



Kopscopper

De twee daders blijven de slachtoffers ook op de grond slaan en schoppen. Een van de jongens krijgt hierbij zelfs een schop tegen zijn hoofd. Getuigen die de daders herkennen, kunnen contact opnemen met de politie.