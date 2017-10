Overvaller bezorgt 72-jarige man slapeloze nachten voor buit van een paar tientjes

VIANEN - In het dorpje Vianen, niet ver van Cuijk, wordt op 16 juni een 72-jarige man in zijn huis overvallen. Het slachtoffer doet nietsvermoedend open wanneer er bij hem wordt aangeklopt. Wanneer hij de voordeur opendoet, ziet hij tot zijn grote schrik een man met een pistool voor zich.

De overvaller schreeuwt hem recht in zijn gezicht en eist geld. De oude man pakt in de haast zijn portemonnee en laat zien wat de inhoud is. De dader grist het geld weg, zwaait dreigend met zijn wapen en zegt tegen het slachtoffer dat hij binnen moet blijven. Daarna rent de overvaller weg. Zijn buit: een paar tientjes.

Slapeloze nachten

Het slachtoffer heeft sindsdien moeite om zijn leven weer op te pakken. Hij is wekenlang prikkelbaar en kampt met slapeloze nachten.

De dader zou een man zijn tussen de 25 en 30. Hij droeg zwarte kleding en zwarte handschoenen. De overvaller had zijn gezicht bedekt met mogelijk een bivakmuts.

Speurhond

De politie heeft met een speurhond de omgeving uitgekamd. De mogelijke vluchtweg loopt over de weg en door een weiland. Daar houdt het spoor op.

Daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. Wie tussen negen uur en half elf ’s avonds iets heeft gezien, kan contact opnemen via de tiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Wie liever vertrouwelijk praat met iemand van het Team Criminele Inlichtingen kan bellen met 079-3458999.