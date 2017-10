Groepen mannen trekken met grote messen door de bossen... het is weer paddenstoelentijd

BERGEN OP ZOOM - De paddenstoelen schieten uit de grond. Maar ze verdwijnen net zo snel als ze komen. Er worden de laatste weken heel veel geplukt in de bossen. Te veel. Dat gebeurt in heel Brabant.

"En daar ben ik iets minder blij mee", zegt zegt Erik de Jonge, boswachter van het Brabants Landschap. Hij werkt op de Brabantse Wal.



De afgelopen dagen heeft hij een behoorlijk aantal mensen beboet, gewaarschuwd en aangesproken. Vrijdag nog, toen een groep van vijf man met grote messen zwammen aan het afsnijden was voor de neus van een schoolklas."



"Vaak zijn het buitenlanders, die meer verstand hebben van paddenstoelen dan wij. In Oost- en Zuid-Europa gebeurt dat vaak. Maar daar kan het ook, omdat er veel meer bos is. Ze weten dat het hier niet mag. Als ze een boswachter zien, proberen ze ertussenuit te piepen."



Van het pad af

Zijn grootste bezwaar is dat mensen 'op linie' door de bossen trekken, buiten de gebaande paden. "Dat geeft verstoring in het veld en kan het wild verstoren. Het is niet de bedoeling om tassen en emmers vol paddenstoelen mee te nemen. Een paar meenemen, daar heb ik niet zo'n moeite mee."



De natte zomer was gunstig voor paddenstoelen. Die worden nu bij bosjes geplukt. Voor restaurants, maar ook voor privégebruik. De Flora- en Faunawet verbiedt het plukken niet omdat de meeste paddenstoelen niet beschermd zijn. Maar in een natuurgebied mag de beheerder zelf regels stellen. Boswachters mogen dan, als een bijzonder opsporingsambtenaar, boetes uitschrijven als iemand met een grote hoeveelheid wordt betrapt. Ook gemeenten kunnen regels maken.



De Jonge twittert geregeld over de paddenstoelen die hij tegenkomt.