'Als het zo moet, is dit niet mijn SP', politici passen niet meer in het plaatje en bedanken

TILBURG - Ze hadden dolgraag gewild, maar toch stellen Ron Antens en René Spieringhs zichzelf niet verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Tilburg. Waarom niet? De twee doorgewinterde politici zijn door de SP op plek 10 en 11 gezet op de kieslijst. "En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat we niet genoeg actie hebben gevoerd, aldus Antens."

Spieringhs zit al vijftien jaar bij de SP. Hij was fractievoorzitter van de partij in Tilburg, deed mee in de oppositie, coalitie. Genoeg ervaring om nog vier jaar mee te kunnen, zou je zeggen. Toch dacht de commissie die de kieslijst samenstelt voor de SP daar anders over, geeft Spieringhs aan. "Ik paste niet in het profiel van een gemeenteraadslid."



Niet op de lijst

Hetzelfde verhaal geldt voor Ron Antens. De Tilburger werd in 2001 lid van de partij, stond sinds 2010 op de lijst van de SP, werd in 2014 raadslid en had nog wel zin in vier jaren daarbij. "Maar ik was niet het type raadslid dat ze zochten."



Reden genoeg voor de twee Tilburgers om zich terug te trekken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Antens: "Als het zo moet, is dit niet mijn SP meer."



Actievoeren

De mannen zouden niet genoeg actievoeren. Zo werd hen gevraagd hoe vaak ze bijvoorbeeld op zaterdag de straat op gaan om te flyeren. Spieringhs: "Actievoeren is een middel, dat moet geen doel zijn. Dat heb ik ze verteld." Ook Antens gaf aan niet veel in actievoeren te zien. Hij wil vooral in de raad zelf actief zijn. "Daar heb ik mijzelf in bewezen."



Maar volgens Antens is dat niet in lijn met de nieuwe visie van de SP. "Sinds Ron Meyer voorzitter van de SP is, is actievoeren heel belangrijk geworden." Zelfs zo belangrijk dat de fractie van de gemeente gemert-Bakel niet met de gemeenteraadsverkiezingen mag meedoen omdat ze te weinig actie hebben gevoerd. De SP Geertuidenberg moet zich nog bewijzen bij het landelijke bestuur.



Het rommelt

Antens: "Maar daarmee gooi je wel ervaring weg. Zo zijn op één na alle SP'ers op de kieslijst boven mij niet erg ervaren. Veel van hen heb ik zelfs nog nooit gezien bij een raadsvergadering. Het is duidelijk dat het rommelt binnen de SP."



Volgens de Tilburgse SP klopt er niet veel van de kritiek. "Ik denk dat de kritiek voorkomt uit teleurstelling", stelt de nieuwe lijsttrekker Helma Oostelbos. En dat beaamt afdelingsvoorzitter Bob Jansen. "De actievoerdende component is heel belangrijk voor de SP en dat is niet veranderd. Maar dat is niet de reden geweest dat deze mensen niet op de lijst terecht zijn gekomen."